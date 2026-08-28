Vier bomen aan Papenvoort in Nuenen mogen worden gekapt

De gemeente Nuenen heeft toestemming gegeven voor het kappen van vier bomen aan Papenvoort, ter hoogte van de nummers 22, 26, 27 en 29. De vergunning is op 26 augustus 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

Het besluit van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten betreft een omgevingsvergunning voor het verwijderen van vier bomen aan Papenvoort. Deze vergunning heeft zaaknummer 08203799175 en is vanaf 26 augustus verzonden. De kaplocatie bevindt zich bij de huisnummers 22, 26, 27 en 29 in Nuenen.

Volgens de regels treedt de vergunning in werking nadat vier weken zijn verstreken sinds de verzenddatum. Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen dit besluit binnen zes weken na verzending. Meer informatie hierover vind je via de gemeente Nuenen.