Melding: grond ophogen bij Hool 9 in Nuenen

Bij Hool 9 in Nuenen is een melding gedaan om grond te gebruiken voor het ophogen van een perceel. De melding is op 23 augustus ingediend door Dhr. Donkers.

Gevonden voor jou

De gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten heeft een melding ontvangen volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het gaat om het toepassen van grond om een perceel op te hogen bij Hool 9 in Nuenen.

Een melding volgens dit besluit is een kennisgeving en biedt geen mogelijkheid tot bezwaar. De melding is gekoppeld aan zaaknummer Z-2026-013423. Dit nummer moet worden gebruikt in alle correspondentie over deze zaak.