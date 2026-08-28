Maatwerkvoorschriften aangevraagd voor lozing afvalwater in Vught

In Vught is een aanvraag ingediend om afvalwater zonder vetafscheider te lozen.

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De gemeente Vught heeft een verzoek ontvangen voor maatwerkvoorschriften. Het gaat om een aanvraag voor het lozen van afvalwater zonder gebruik van een vetafscheider. Dit verzoek is ingediend voor de locatie aan de Zonneweilaan 20 in Vught.

De aanvraag is op 25 augustus 2026 binnengekomen en geregistreerd onder zaaknummer Z/513280. Op dit moment is het nog niet mogelijk om op de aanvraag te reageren.