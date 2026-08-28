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Beslistermijn verlengd voor aanbouw woning in Waalre
Vandaag om 09:20
De gemeente Waalre heeft de beslistermijn voor een aanbouw aan de Paradijslaan met zes weken verlengd.
Het gaat om een aanvraag voor het vergroten van een woning aan de achterzijde aan Paradijslaan 7 in Waalre. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de termijn voor de beslissing met zes weken te verlengen.
De aanvraag heeft zaaknummer 1130301. Voor meer informatie over aangevraagde of verleende vergunningen kun je contact opnemen met de gemeente via hun digitale loket.
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