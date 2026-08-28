Beslistermijn verlengd voor aanbouw woning in Waalre

De gemeente Waalre heeft de beslistermijn voor een aanbouw aan de Paradijslaan met zes weken verlengd.

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Het gaat om een aanvraag voor het vergroten van een woning aan de achterzijde aan Paradijslaan 7 in Waalre. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de termijn voor de beslissing met zes weken te verlengen.