Bodem wordt gesaneerd aan Dorpstraat in Luyksgestel

Hopveld Advies B.V. heeft een melding gedaan bij de gemeente Bergeijk voor het saneren van de bodem aan de Dorpstraat 117 in Luyksgestel. Het gaat om het verwijderen van zware metalen en asbest uit de grond.

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De melding is op 17 augustus 2026 ingediend en valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dit besluit is bedoeld voor activiteiten die invloed hebben op het milieu, zoals het graven in vervuilde bodem.

Bij de locatie in Luyksgestel wordt niet alleen asbest uit de bodem verwijderd, maar ook zware metalen die boven de interventiewaarde voor bodemkwaliteit liggen. De saneringswerkzaamheden zijn bedoeld om de bodem te verbeteren.

Een melding volgens het Bal is puur informatief en biedt geen mogelijkheid om bezwaar te maken. De gemeente Bergeijk heeft aan deze zaak de nummers Z-2026-013136 en Z-2026-013137 gekoppeld.