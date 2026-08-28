Kermis Spoordonk krijgt vergunning voor oktober

De gemeente Oirschot heeft een vergunning verleend voor Kermis Spoordonk. Het evenement mag plaatsvinden van 10 tot en met 12 oktober 2026.

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De vergunning is op woensdag 26 augustus 2026 verstrekt door de gemeente Oirschot. De kermis zal drie dagen duren en wordt gehouden in Spoordonk. Het kenmerk van dit besluit bij de gemeente is 082382426.

De gemeente publiceert dit soort besluiten zodat inwoners weten dat er mogelijk iets verandert in hun omgeving. Het besluit ligt zes weken ter inzage.