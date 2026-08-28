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Someren: wijziging dieraantallen bij VOF Amable
Vandaag om 09:21
Bij VOF Amable aan de Nederweertseweg in Someren worden de aantallen dieren aangepast. Dit is op 23 juli 2026 gemeld bij de gemeente.
Het gaat om een melding volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Deze melding is alleen een kennisgeving en er kan geen bezwaar tegen worden gemaakt.
De locatie waar de wijziging plaatsvindt is Nederweertseweg 15 in Someren. Het zaaknummer dat aan deze melding is gekoppeld, is Z-2026-012499.
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