Melkveebedrijf in Someren-Heide meldt wijziging dieraantallen

Melkveebedrijf Evers & Rooijackers in Someren-Heide heeft een melding gedaan om het aantal dieren in hun verblijven te wijzigen. De gemeente ontving deze kennisgeving op 10 juli.

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Op Kraaiendijk 9 in Someren-Heide heeft melkveebedrijf Evers & Rooijackers een melding gedaan volgens het Besluit activiteiten leefomgeving. Het gaat om een wijziging in het aantal dieren dat in hun verblijven wordt gehouden.

De melding is ingediend op 10 juli 2026 en heeft het zaaknummer Z-2026-011766. Meldingen volgens dit besluit zijn alleen een kennisgeving en bieden geen mogelijkheid voor bezwaar.