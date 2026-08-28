Kap- en verplanting van bomen aangevraagd in Esbeek

In Esbeek is een aanvraag ingediend voor het kappen van negen bomen en het verplaatsen van zes bomen aan de Heuvelaar 10.

Gevonden voor jou

De gemeente Hilvarenbeek heeft op 25 augustus 2026 een aanvraag ontvangen voor het kappen van negen bomen en het verplaatsen van zes bomen op een locatie aan de Heuvelaar 10 in Esbeek. Het verzoek betreft onder meer het vellen van houtopstanden.

Het kenmerk van de aanvraag is 1068605. Voordat er verdere stappen worden ondernomen, wordt de aanvraag enkel administratief bekendgemaakt. De vergunning is nog niet verleend.