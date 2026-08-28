Drie nieuwe woningen gepland in bestaand pand Hilvarenbeek

In Hilvarenbeek is een aanvraag ingediend om een bestaand pand aan de Kokkestraat 1 A gedeeltelijk te slopen en om te bouwen tot drie woningen. Deze aanvraag werd op 25 augustus ontvangen door de gemeente.

Gevonden voor jou

Het gaat om het pand aan de Kokkestraat 1 A in Hilvarenbeek. Het plan is om een deel van het bouwwerk te slopen zodat het geschikt wordt voor drie woningen. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 1068600.

Dit is een melding van een ingediende aanvraag. De gemeente benadrukt dat er pas bezwaar kan worden gemaakt zodra er een besluit over de vergunning is genomen en deze is toegezonden aan de aanvrager.