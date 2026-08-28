Navigatie overslaan
Ontdek

Beslistermijn verlengd voor schuurtransformatie in Gilze

Vandaag om 09:21

De gemeente Gilze en Rijen heeft de beslistermijn voor het ombouwen van een Vlaamse schuur naar een woning met zes weken verlengd.

Gevonden voor jou

Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het adres Versterstraat 36 in Gilze. Burgemeester en wethouders van de gemeente besloten op 25 augustus 2026 de termijn te verlengen, zodat zij meer tijd hebben om de aanvraag te beoordelen.

De verlenging bedraagt zes weken. Tegen dit besluit kan geen bezwaar worden gemaakt. Voor vragen over de aanvraag kun je contact opnemen met het klantcontactcentrum van de gemeente.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Gilze en Rijen

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.