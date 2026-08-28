Beslistermijn verlengd voor schuurtransformatie in Gilze

De gemeente Gilze en Rijen heeft de beslistermijn voor het ombouwen van een Vlaamse schuur naar een woning met zes weken verlengd.

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Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het adres Versterstraat 36 in Gilze. Burgemeester en wethouders van de gemeente besloten op 25 augustus 2026 de termijn te verlengen, zodat zij meer tijd hebben om de aanvraag te beoordelen.

De verlenging bedraagt zes weken. Tegen dit besluit kan geen bezwaar worden gemaakt. Voor vragen over de aanvraag kun je contact opnemen met het klantcontactcentrum van de gemeente.