Nieuw autogaragebedrijf Toker Automotive start in Rijen

In Rijen heeft Toker Automotive een melding gedaan voor het starten van een autogaragebedrijf aan de Gerolsteinbaan. De melding betreft het onderhoud en de reparatie van voertuigen en andere gemotoriseerde werktuigen.

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Het bedrijf Toker Automotive heeft op 9 augustus 2026 een melding ingediend bij de gemeente Gilze en Rijen. Deze melding betreft een milieubelastende activiteit voor het starten van een autogaragebedrijf aan de Gerolsteinbaan 2 in Rijen. Het gaat om het onderhouden en repareren van verbrandingsmotoren, voertuigen, vliegtuigen, vaartuigen en werktuigen.

De melding is inmiddels afgehandeld op 26 augustus 2026. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken of beroep in te dienen tegen deze procedure. De melding ligt ook niet ter inzage.