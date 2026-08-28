Dakisolatie en dakkapellen gepland in Sint-Michielsgestel

In Sint-Michielsgestel is een aanvraag ingediend voor het aanpassen van een woning aan de Hemelrijkstraat. Het gaat om dakisolatie, gevelwijzigingen en de plaatsing van dakkapellen.

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De aanvraag is op 25 augustus 2026 ingediend en betreft werkzaamheden aan een woning aan de Hemelrijkstraat 16. Het hellende dak wordt na-geïsoleerd, de gevels worden aangepast en zowel aan de voor- als achterzijde van het huis komen dakkapellen.

De activiteit valt onder de categorie bouwen en heeft betrekking op het omgevingsplan. De stukken die bij de aanvraag horen, zijn in te zien via het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente.