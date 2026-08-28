Dakkapellen vervangen en plaatsen in Sint-Michielsgestel

In Sint-Michielsgestel is een aanvraag gedaan voor het aanpassen van dakkapellen aan een woning aan de Bosscheweg 45A. Het gaat om een nieuwe dakkapel aan de achterzijde en vervanging van de bestaande dakkapel aan de voorkant.

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De vergunningaanvraag voor deze bouwactiviteiten is ingediend op 25 augustus 2026. Het betreft werkzaamheden onder de categorie ‘Omgevingsplanactiviteit Bouwen’.

Het aanpassen van dakkapellen kan invloed hebben op de uitstraling van de woning en wordt daarom gereguleerd via een omgevingsvergunning. De stukken over deze aanvraag zijn in te zien bij het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente.