Verbouwing woning Nachtegaalstraat in Sint-Michielsgestel aangevraagd

Voor een woning aan de Nachtegaalstraat 1 in Sint-Michielsgestel is een vergunning aangevraagd om grote verbouwingen door te voeren. Het gaat onder meer om het doorbreken van een achtergevel en het verplaatsen van een trap.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op donderdag 26 augustus 2026 ingediend. Naast de aanpassingen aan de achtergevel en de trap, wordt ook een dragende muur verwijderd om de woning opnieuw in te delen.

De vergunning betreft een technische bouwactiviteit. Voor meer informatie over de aanvraag kun je contact opnemen met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Sint-Michielsgestel.