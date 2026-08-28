Beslistermijn verlengd voor verbouwing in Gemonde

De beslistermijn voor de verbouwing van een woning aan de Besselaar 15 in Gemonde is verlengd tot 8 oktober 2026.

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Het gaat om een aanvraag voor het verbouwen van een vrijstaande woning en het bouwen van een uitbouw. Hierbij zijn meerdere activiteiten betrokken, zoals bouwtechnische werkzaamheden en een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA). De verlenging van de beslistermijn biedt extra tijd voor een volledige beoordeling.

Besselaar 15 is gelegen in de gemeente Sint-Michielsgestel. Het proces betreft een omgevingsplanactiviteit, waarbij specifieke technische en ruimtelijke aspecten worden meegenomen. Het college van burgemeester en wethouders neemt uiterlijk op 8 oktober 2026 een besluit over de aanvraag.