Inrit gepland bij woning in Sint-Michielsgestel

Op de Zandstraat 28A in Sint-Michielsgestel is een vergunning aangevraagd voor het aanleggen van een inrit bij een woning. De aanvraag is ingediend op 25 augustus.

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De vergunning betreft het maken, hebben of veranderen van een uitweg, of het aanpassen van het gebruik ervan. Het gaat om een inrit die bedoeld is voor de ontsluiting van een woning aan de Zandstraat.

In dit stadium is het nog niet mogelijk om een bezwaar in te dienen. Dat kan pas als de vergunning is verleend. Voor meer informatie over de aanvraag kunnen bewoners contact opnemen met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Sint-Michielsgestel.