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Studio voor kort verblijf aangevraagd in Waalwijk
Vandaag om 09:23
Op de Grotestraat in Waalwijk is een vergunning aangevraagd voor een studio voor kort verblijf. De aanvraag is ingediend op 25 augustus.
In Waalwijk is een vergunning aangevraagd om een studio aan de Grotestraat 43 te gaan gebruiken voor kortdurend verblijf. De aanvraag, met zaaknummer WWK-2026-019679, is deze week ontvangen door de gemeente.
Het gaat om een omgevingsvergunning, waarbij nog geen besluit is genomen. Belanghebbenden kunnen op dit moment dus geen bezwaar maken. Zodra er een beslissing valt, maakt de gemeente dat bekend.
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