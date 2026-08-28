PreZero vraagt maatwerkvoorschriften aan voor geluid in Waalwijk

PreZero heeft een aanvraag ingediend bij de gemeente Waalwijk voor aangepaste geluidsregels. Het gaat om veranderingen door nieuwe activiteiten, een uitbreiding van de capaciteit en wijzigingen op de locatie.

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Het bedrijf PreZero, gevestigd aan de Sluisweg 66 in Waalwijk, wil dat de gemeente maatwerkvoorschriften opstelt voor geluid. Deze aanvraag is nodig vanwege akoestische veranderingen door nieuwe activiteiten op de locatie, wijzigingen in bestaande activiteiten en een toename van de capaciteit.

De aanvraag is op 6 december 2024 ingediend en heeft het zaaknummer Z2024-00028739. Het besluit hierover moet nog worden genomen door burgemeester en wethouders van Waalwijk.