Advertentie
Kamerverhuur voor vijf personen aangevraagd in Waalwijk
Vandaag om 09:23
Er is een vergunning aangevraagd voor kamergewijze verhuur aan vijf personen op een adres in Waalwijk. Het gaat om Sweelinckstraat 37.
Op 26 augustus 2026 is een aanvraag ingediend om een woning aan Sweelinckstraat 37 in Waalwijk om te bouwen tot een locatie voor kamergewijze verhuur. Volgens de aanvraag zullen er vijf personen in de woning verblijven.
Op dit moment is er nog geen besluit genomen over de aanvraag. Zodra dat gebeurt, zal het bekend worden gemaakt. Het zaaknummer van deze aanvraag is WWK-2026-019689.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie