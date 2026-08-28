Grond of baggerspecie toegepast aan Dorpsstraat in Goirle

In Goirle is een melding gedaan voor het toepassen van grond of baggerspecie op de Dorpsstraat. Deze melding is afgehandeld op 26 augustus 2026.

Gevonden voor jou

Het toepassen van grond of baggerspecie houdt in dat grond of baggerslib wordt gebruikt, bijvoorbeeld om een terrein op te hogen of aan te leggen. Dit heeft invloed op de bodem en het milieu en moet daarom gemeld worden.

De melding heeft het DSO-kenmerk 2026082500523 en zaaknummer Z2026-00021790. Het proces is afgerond, en er kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. De melding ligt niet ter inzage.