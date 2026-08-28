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Vier bomen gekapt bij kruising in Ossendrecht
Vandaag om 09:23
Burgemeester en wethouders van Woensdrecht hebben toestemming gegeven voor het kappen van vier bomen bij de kruising van de Putseweg N289 en Onze Lieve Vrouwe ter Duinelaan in Ossendrecht.
De vergunning voor het verwijderen van de bomen is op woensdag 26 augustus 2026 verstuurd. Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van Woensdrecht.
De bomen staan bij de kruising van de Putseweg N289 en de Onze Lieve Vrouwe ter Duinelaan, in het dorp Ossendrecht. Het is niet bekend wanneer de werkzaamheden zullen starten.
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