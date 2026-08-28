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Nieuwe aanvraag voor transportstation in Hoogerheide

Vandaag om 09:23

In Hoogerheide is een aanvraag binnengekomen voor een nieuw transportstation. Het gaat om een locatie aan de Antwerpsestraatweg, hoek Zandfort. De aanvraag is op 25 augustus 2026 ingediend.

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De gemeente Woensdrecht heeft een aanvraag ontvangen voor een zogenoemde Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit. Dit betekent dat er een vergunning nodig is voor een project dat niet past binnen de bestaande plannen en regels. Het transportstation zou moeten komen op de hoek van de Antwerpsestraatweg en Zandfort in Hoogerheide.

De aanvraag is op 25 augustus 2026 ingediend en een dag later bekendgemaakt door de gemeente. Voor de aanvraag is een standaard voorbereidingsprocedure van toepassing.

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