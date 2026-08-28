Boerderijwoning in Oploo krijgt een nieuw uiterlijk

In Oploo is een aanvraag ingediend om een boerderijwoning aan de Broekstraat te restylen. Het gaat om werkzaamheden die als technische bouwactiviteit worden aangemerkt. De aanvraag is op 24 augustus 2026 ontvangen door de gemeente Land van Cuijk.

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De boerderijwoning aan de Broekstraat 2 in Oploo staat op de nominatie om een nieuwe uitstraling te krijgen. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze aanvraag ontvangen en verwerkt deze volgens de gebruikelijke procedure. Dit betekent dat de gemeente binnen acht weken een besluit moet nemen, met een mogelijke verlenging tot maximaal 14 weken.

Bij de aanvraag gaat het specifiek om bouwtechnische werkzaamheden die onder de categorie 'technische bouwactiviteit' vallen. Het zaaknummer van de aanvraag is Z2026-00005564.