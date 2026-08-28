Berging gepland bij woning in Rijkevoort

In Rijkevoort is een aanvraag gedaan voor het bouwen van een berging aan Bonkelaer 14. Het plan is op 24 augustus 2026 ingediend bij de gemeente Land van Cuijk.

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De aanvraag betreft een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan en wordt behandeld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk. Het proces verloopt volgens een standaardprocedure met een maximale beslistermijn van acht weken, die eventueel met zes weken verlengd kan worden.

Het adres waar de berging moet komen is Bonkelaer 14, 5447BP Rijkevoort. De aanvraag heeft zaaknummer Z2026-00005577 gekregen en wordt beoordeeld door de gemeente.