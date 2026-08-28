Karweg in Escharen wordt mogelijk opgehoogd

Er is een aanvraag ingediend om een deel van de Karweg in Escharen op te hogen. De gemeente Land van Cuijk heeft deze op 24 augustus ontvangen.

Gevonden voor jou

De aanvraag gaat over het ophogen van een stuk grond nabij de ongenummerde Karweg in Escharen. Het ophogen betekent dat de grond wordt verhoogd of aangevuld, wat invloed kan hebben op de bodem en het milieu.

Het college van burgemeester en wethouders behandelt de aanvraag volgens de standaardprocedure. Binnen acht weken wordt een besluit genomen, wat eventueel met zes weken verlengd kan worden. Bezwaar maken tegen de aanvraag zelf of een eventuele verlenging van de termijn is niet mogelijk.