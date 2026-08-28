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Opslagtank voor propaan gemeld in Westerbeek

Vandaag om 09:23

In Westerbeek is een melding gedaan voor het opslaan van propaan in een tank.

Gevonden voor jou

De gemeente Land van Cuijk heeft een melding ontvangen voor het opslaan van propaan in een opslagtank. Het gaat om een locatie aan ’t Zand 2 in Westerbeek. Deze melding is geregistreerd op 16 juni 2026.

De opslag van propaan gebeurt volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het betreft een melding, wat betekent dat hier geen bezwaar tegen kan worden gemaakt.

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