Opslagtank voor propaan gemeld in Westerbeek

In Westerbeek is een melding gedaan voor het opslaan van propaan in een tank.

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De gemeente Land van Cuijk heeft een melding ontvangen voor het opslaan van propaan in een opslagtank. Het gaat om een locatie aan ’t Zand 2 in Westerbeek. Deze melding is geregistreerd op 16 juni 2026.

De opslag van propaan gebeurt volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het betreft een melding, wat betekent dat hier geen bezwaar tegen kan worden gemaakt.