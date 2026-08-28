Bouwplannen voor twee woningen in Westerbeek

In Westerbeek is een aanvraag ingediend voor de bouw van twee woningen aan Den Eik. De gemeente Land van Cuijk heeft de aanvraag op 25 augustus ontvangen.

Gevonden voor jou

Het gaat om een bouwproject aan Den Eik ongenummerd, kadastraal bekend als OL000 N 662. De aanvraag betreft een bouwactiviteit die in lijn moet zijn met het omgevingsplan.

De gemeente behandelt deze aanvraag binnen een termijn van acht weken, die eventueel verlengd kan worden tot veertien weken. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de ingediende aanvraag of een eventuele verlenging van de termijn.