Opslagtank voor diesel gemeld in Westerbeek

In Westerbeek is een melding gedaan voor het opslaan van diesel in een bovengrondse tank. Het gaat om een locatie aan de Schepersstraat 1 A, in de gemeente Land van Cuijk.

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Burgemeester en wethouders van Land van Cuijk hebben de melding ontvangen op 12 juni van dit jaar. Het betreft een opslag van diesel op het adres Schepersstraat 1 A in Westerbeek. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van een bovengrondse opslagtank.

Het opslaan van diesel in een tank kan invloed hebben op de omgeving en moet daarom worden gemeld bij de gemeente. Tegen deze melding is het niet mogelijk om bezwaar te maken.