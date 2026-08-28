Gemeente Breda geeft toestemming voor kap van boom in Teteringen

De gemeente Breda heeft toestemming gegeven om een boom te kappen aan het Moleneind in Teteringen. De boom, ter hoogte van nummer 1, verkeert in slechte conditie.

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Het gaat om een omgevingsvergunning die op 26 augustus 2026 is verleend. De vergunning betreft het vellen van houtopstanden, wat betekent dat de boom mag worden verwijderd.

De boom aan het Moleneind is volgens de gemeente in slechte staat, waardoor het noodzakelijk is om deze te kappen. De vergunning is bedoeld om mogelijke veranderingen in de omgeving duidelijk te maken voor de inwoners.