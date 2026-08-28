Vergunning verleend voor het vellen van boom in Teteringen

De gemeente Breda heeft een vergunning gegeven voor het kappen van een boom aan de Groenstraat in Teteringen. De boom verkeert in slechte conditie.

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Het gaat om een boom ter hoogte van huisnummer 4 aan de Groenstraat. De vergunning is op 26 augustus verleend. De boom wordt gekapt vanwege de slechte staat waarin hij verkeert.

De gemeente Breda heeft aangegeven dat het om een omgevingsplanactiviteit gaat, waarbij houtopstanden worden geveld. De vergunning kan gevolgen hebben voor de directe omgeving van de Groenstraat.