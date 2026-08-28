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Termijn verlengd voor nieuwbouw aan Heistraat in Gastel
Vandaag om 09:24
De gemeente Cranendonck heeft de termijn voor een omgevingsvergunning voor nieuwbouw aan de Heistraat in Gastel met zes weken verlengd.
Op 26 augustus 2026 heeft de gemeente Cranendonck besloten de aanvraag voor een omgevingsvergunning met dossiernummer 501298 te verlengen. Het gaat om de bouw van een nieuw woonhuis op kavel 27, bekend onder kadastraal nummer Maarheeze G 1567.
De verlenging van de termijn is bedoeld als een mededeling en biedt op dit moment geen mogelijkheid tot bezwaar. Het adres van de geplande nieuwbouw is Heistraat ong. in Gastel.
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