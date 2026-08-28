Rectificatie besluit: uitbreiding schuur en overkapping in Eindhoven

Een eerder besluit over de uitbreiding van een schuur en overkapping in Eindhoven is ingetrokken. De vergunningsaanvraag wordt opnieuw behandeld.

Gevonden voor jou

Het gaat om een aanvraag voor de uitbreiding van een schuur en een overkapping aan de Castorstraat in Eindhoven. Het besluit dat eerder is genomen op deze aanvraag, is ten onrechte genomen en wordt nu gecorrigeerd.

De aanvraag heeft betrekking op bouwtechnische en ruimtelijke aspecten. Deze rectificatie is alleen bedoeld als mededeling en ligt niet ter inzage. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken of een reactie in te dienen.