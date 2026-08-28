Gehandicaptenparkeerplaats bij Rodenbachstraat 28 in Den Bosch

Bij de Rodenbachstraat 28 in Den Bosch is een gehandicaptenparkeerplaats aangewezen. De plek is exclusief voor één kenteken en wordt ingericht op verzoek van een bewoner.

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De gemeente Den Bosch heeft besloten om een gehandicaptenparkeerplaats te reserveren ter hoogte van Rodenbachstraat 28. De bewoner van dit adres heeft een geldige Europese Gehandicaptenparkeerkaart, maar kan de auto niet op eigen terrein parkeren. Het verkeersbord dat de parkeerplaats aangeeft, wordt voorzien van een onderbord met daarop één specifiek kenteken.

Het besluit is genomen na overleg met de politie, die geen bezwaren heeft. Bij het verkeersbesluit zijn veiligheid, bescherming van weggebruikers en bruikbaarheid van de weg belangrijke uitgangspunten. Mocht de parkeerplaats in de toekomst niet meer nodig zijn, dan wordt het verkeersbord verwijderd en is het parkeervak weer openbaar toegankelijk.

De bekendmaking van het besluit is vastgesteld op 28 augustus 2026.