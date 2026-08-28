Schuur gepland aan Wolfsmelkstraat in Den Bosch

Er is een vergunning aangevraagd voor het bouwen van een schuur aan de Wolfsmelkstraat in Den Bosch. Het gaat om een bijgebouw op nummer 19. Bezwaar maken is nog niet mogelijk.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een schuur of bijgebouw op het adres Wolfsmelkstraat 19, 5223 DD in Den Bosch. Het kenmerknummer van de aanvraag is 079619776327.

Op dit moment kan er nog geen bezwaar worden ingediend. Dat kan pas nadat de gemeente een besluit heeft genomen over de aanvraag.

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