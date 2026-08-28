Melding graven in de bodem in Kaatsheuvel

In Kaatsheuvel is een melding gedaan voor het graven in de bodem aan Cambreur 2. Het gaat om meer dan 25 kubieke meter grond met een kwaliteit boven de interventiewaarde. De melding is afgehandeld op 28 augustus 2026.

Gevonden voor jou

De melding betreft werkzaamheden die invloed kunnen hebben op de bodemkwaliteit. Het graven vindt plaats op een locatie waar de bodemkwaliteit boven de interventiewaarde ligt. Dit betekent dat er maatregelen nodig zijn om het milieu te beschermen.

Het adres van de werkzaamheden is Cambreur 2 in Kaatsheuvel. Het totale volume aan grond dat wordt verplaatst, bedraagt meer dan 25 kubieke meter. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00021717 en is niet ter inzage. Er is geen mogelijkheid om bezwaar of beroep in te dienen.