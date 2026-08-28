Mobiel puinbreken gemeld in Kaatsheuvel

In Kaatsheuvel is een melding gedaan voor mobiel puinbreken op het President Kennedyplein. Deze activiteit, waarbij puin wordt gebroken tot granulaat, mag maximaal twee werkdagen plaatsvinden tussen week 39 en week 52 van dit jaar.

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De gemeente Loon op Zand heeft een kennisgeving ontvangen voor het mobiel breken van puin op het President Kennedyplein in Kaatsheuvel. Het gaat om het omzetten van bouw- en slooppuin naar granulaat met behulp van een mobiele puinbreker.

De melding is gedaan op 25 augustus en is een dag later afgehandeld. Het puinbreken mag alleen plaatsvinden gedurende twee werkdagen binnen week 39 tot en met week 52 van 2026. Bezwaar maken of beroep instellen tegen deze melding is niet mogelijk.