Mobiel puinbreken gemeld in Kaatsheuvel

Bij Vossenbergselaan 72 in Kaatsheuvel is een melding gedaan voor mobiel puinbreken. Dit houdt in dat bouw- en slooppuin ter plekke wordt fijngemaakt tot granulaat. De melding is afgehandeld op 26 augustus en geldt voor maximaal twee dagen tussen week 43 van 2026 en week 3 van 2027.

Gevonden voor jou

Op 25 augustus is bij de gemeente Loon op Zand een melding ingediend voor mobiel puinbreken op Vossenbergselaan 72 in Kaatsheuvel. Hierbij wordt puin met behulp van een mobiele machine ter plaatse fijngemaakt tot herbruikbaar granulaat. De aanvraag is volgens artikel 10.20 van het Besluit bouwwerken leefomgeving afgehandeld op 26 augustus.

De werkzaamheden mogen plaatsvinden in een periode van week 43 van dit jaar tot en met week 3 van volgend jaar, en zijn beperkt tot maximaal twee werkdagen. Er bestaat geen mogelijkheid om bezwaar of beroep in te dienen tegen deze melding. De melding is niet openbaar toegankelijk.