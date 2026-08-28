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Grond wordt toegepast bij Cirkelbaan in Loon op Zand
Vandaag om 09:26
Bij de Cirkelbaan in Loon op Zand wordt grond of baggerspecie gebruikt. De melding is afgehandeld op 26 augustus 2026.
Er is een melding gedaan voor het toepassen van grond of baggerspecie bij de Cirkelbaan in Loon op Zand. Dit houdt in dat grond of baggerslib ergens wordt neergelegd, bijvoorbeeld om de bodem op te hogen of een terrein aan te leggen. Het proces heeft invloed op de bodem en het milieu.
De melding is afgehandeld op 26 augustus 2026 en staat geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00021793. Er is geen mogelijkheid om bezwaar of beroep in te dienen tegen deze melding.
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