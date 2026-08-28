Boxtel: Milieuactiviteiten beëindigd op Vuurijzer 4

Burgemeester en wethouders van Boxtel hebben een melding ontvangen over het stoppen van milieubelastende activiteiten aan Vuurijzer 4.

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De melding gaat over het beëindigen van activiteiten die effect kunnen hebben op het milieu. Het betreft een locatie aan Vuurijzer 4 in Boxtel. De melding is op 5 augustus 2026 ontvangen.

Voor deze melding geldt dat er geen mogelijkheid is om bezwaar te maken. Dit is vastgesteld volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).