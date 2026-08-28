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Boxtel: Milieuactiviteiten beëindigd op Vuurijzer 4
Vandaag om 09:26
Burgemeester en wethouders van Boxtel hebben een melding ontvangen over het stoppen van milieubelastende activiteiten aan Vuurijzer 4.
De melding gaat over het beëindigen van activiteiten die effect kunnen hebben op het milieu. Het betreft een locatie aan Vuurijzer 4 in Boxtel. De melding is op 5 augustus 2026 ontvangen.
Voor deze melding geldt dat er geen mogelijkheid is om bezwaar te maken. Dit is vastgesteld volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).
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