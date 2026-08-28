Zorginstelling in Boxtel wil uitbreiden met nieuw gebouw

De zorginstelling aan de Liduinahof 35 in Boxtel heeft een aanvraag ingediend voor een nieuwbouwproject. Het gaat om de uitbreiding met een Hofgebouw.

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De aanvraag voor een omgevingsvergunning is op donderdag 26 augustus 2026 geregistreerd. Het betreft een bouwactiviteit voor het technisch realiseren van het nieuwe Hofgebouw. Hiermee wil de zorginstelling haar faciliteiten uitbreiden.

Meer informatie over de aanvraag is beschikbaar via het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente. Na een eventuele toekenning van de vergunning kan bezwaar worden gemaakt.