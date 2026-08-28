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Beslistermijn bouwplan Heusden verlengd met zes weken
Vandaag om 09:26
De gemeente Asten heeft de beslistermijn voor een bouwplan aan 't Hoekske 12 in Heusden met zes weken verlengd. Het gaat om de bouw van een twee onder een kapwoning.
Het college van burgemeester en wethouders van Asten heeft besloten om de termijn voor de omgevingsvergunning voor 't Hoekske 12 in Heusden te verlengen. De aanvraag dateert van 6 juli 2026 en betreft een bouwplan voor een twee onder een kapwoning.
De verlenging is uitsluitend een kennisgeving en kan niet worden ingezien. Bezwaar maken tegen dit besluit is nog niet mogelijk. Het gekoppelde zaaknummer is Z-2026-011638.
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