Mentale wasstraat moet bezoekers festival Decibel Outdoor rust brengen 

Festival Decibel Outdoor, ook wel the loudest city on earth genoemd, gaat weer van start in Hilvarenbeek. Wie voorafgaand aan alle drukte nog even helemaal tot rust wil komen, kan door een mentale wasstraat.

Ze staan te stuiteren om het festivalweekend te beginnen. Toch gaan 175 bezoekers van festival Decibel Outdoor eerst door de mentale wasstraat. Om helemaal te ontspannen, krijgen ze een ademhalingscursus, gaan ze op een spijkermat staan en stappen ze in een ijsbad. Hoewel de meeste bezoekers het zwaar hebben in het bad vol ijsblokjes, komt Lisette er opvallend vrolijk uit: "Heerlijk, zo begin ik zonder prikkels en vol energie aan het festival. Nu even ontspannen en dan vol gas." Esmee slaat snel een grote handdoek om zich heen. "Nou snel aankleden en feesten", roept ze dansend.

Lisette en Esmee (rechts) in het ijsbad (Foto: Imke van de Laar)

En dat is precies het doel van de mentale wasstraat. Tot rust komen, zodat je helemaal opgeladen van het festival kan genieten.

"We weten dat de mentale druk onder jongeren enorm is."

Het is de eerste keer dat op Decibel Outdoor op deze manier wordt stilgestaan bij de mentale gezondheid van jongeren. Het project wordt begeleidt door hoogleraar Levi van Dam van de Universiteit van Amsterdam. "We weten dat de mentale druk onder jongeren enorm is. De mentale wasstraat helpt hen om bewuster het festival in te gaan", legt hij uit. "Ik denk dat het wel een verschil maakt of je hier aankomt, je spullen op de camping dumpt en dan meteen het festivalterrein op gaat. Of dat je even echt tot rust komt van werk, school of problemen thuis en dan lekker gaan feesten. En we hopen natuurlijk dat ze hier iets hebben opgepikt dat ze na het festival ook kunnen gebruiken in hun leven."

"Ik hoop dat het me mentale rust brengt voor dit weekend gaat ontploffen."

Om die rust te vinden, werden de festivalgangers wel flink op de proef gesteld. Want voorafgaand aan het ijsbad hadden ze ook al op een spijkermat gestaan. "Dat was een hele gekke ervaring. Het was pijnlijk, maar om merken dat je het vol kan houden is geweldig", vertelt Chrissi. "Ik kwam hier een beetje getresst aan omdat ik mijn spullen in moest pakken en boodschappen moest doen. Maar dit bracht me rust. En nu ben ik klaar om te feesten, let's go!"

Jeroen laat zijn voet zien nadat hij op de spijkermat heeft gestaan (Foto: Imke van de Laar)