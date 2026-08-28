Stichting Leergeld helpt gezinnen met weinig geld

Gezinnen in Reusel-De Mierden kunnen hulp krijgen van Stichting Leergeld. De organisatie biedt financiële steun bij zaken zoals een laptop, fiets of zwemlessen. Ook sportspullen en lidmaatschappen worden vergoed. Het initiatief richt zich op gezinnen met een laag inkomen.

Gevonden voor jou

Stichting Leergeld werkt samen met de gemeente Reusel-De Mierden om gezinnen met weinig financiële middelen te ondersteunen. Het doel is om kinderen te laten deelnemen aan activiteiten die belangrijk zijn voor hun ontwikkeling, zoals school, sport en recreatie.

De hulp van Stichting Leergeld is breed inzetbaar. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld een laptop aanvragen die nodig is voor schoolwerk. Ook een fiets voor de dagelijkse reis naar school, zwemlessen en sportspullen worden vergoed. Daarnaast kan er steun worden gegeven bij het betalen van een lidmaatschap voor een sportclub.

Aanvragen en voorwaarden

Om gebruik te maken van de regeling, moeten ouders eerst een aanvraag doen via de website van Stichting Leergeld. Het is belangrijk om te wachten op goedkeuring voordat een kind wordt ingeschreven voor een activiteit. Op de site kunnen gezinnen controleren of zij in aanmerking komen voor de regeling.