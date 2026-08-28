Verlichte Sinterklaas intocht Berghem op 14 november gepland

In Berghem is een vergunning aangevraagd voor de Verlichte Sinterklaas intocht op 14 november. Het evenement staat gepland aan de St. Willibrordusstraat.

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De gemeente Oss heeft een aanvraag ontvangen voor de organisatie van de Verlichte Sinterklaas intocht op 14 november 2026. Het evenement zal plaatsvinden aan de St. Willibrordusstraat 40 in Berghem.

De aanvraag werd ingediend op 24 augustus en is momenteel in behandeling. Binnen acht weken zal de gemeente besluiten over de vergunning, mits alle benodigde documenten compleet zijn. Het besluit wordt daarna gepubliceerd in het digitale gemeenteblad.