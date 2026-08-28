Intocht Sinterklaas in Ravenstein: vergunning aangevraagd

Voor de intocht van Sinterklaas in Ravenstein op 15 november is een evenementenvergunning aangevraagd. De feestelijke aankomst staat gepland in de haven van Ravenstein.

Gevonden voor jou

De gemeente Oss heeft op 14 augustus 2026 de aanvraag ontvangen voor het organiseren van de intocht van Sinterklaas. Het evenement staat gepland op zondag 15 november 2026 en zal plaatsvinden in de haven van Ravenstein.

Wanneer de aanvraag volledig is, neemt de gemeente binnen acht weken een besluit. Dit besluit wordt vervolgens gepubliceerd in het digitale gemeenteblad. Vanaf dat moment kunnen belangstellenden de stukken inzien en eventueel bezwaar maken.

Voor vragen over de aanvraag kun je contact opnemen met de gemeente Oss via telefoonnummer 14 0412. Het is mogelijk om een afspraak te maken om de stukken in te zien. Dit kan op werkdagen tussen negen uur ’s ochtends en vier uur ’s middags.