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Vergunning voor overkapping verleend in Heeze

Vandaag om 10:20

De gemeente Heeze-Leende heeft een omgevingsvergunning verleend voor een overkapping op de Boelakkers 17a in Heeze. Het besluit is genomen op 26 augustus.

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Het gaat om een vergunning voor het bouwen van een overkapping volgens het omgevingsplan. De aanvraag staat geregistreerd onder zaaknummer 503915.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit. Deze termijn is gestart op 27 augustus. De stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis van Heeze-Leende.

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