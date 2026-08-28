Vergunning Brabantsedag 2026 bij Tapperij de Zwaan in Heeze

De gemeente Heeze-Leende heeft een vergunning verleend voor de Brabantsedag 2026. Het evenement vindt plaats bij Tapperij de Zwaan aan de Kapelstraat 23 in Heeze.

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Op 25 augustus 2026 heeft de gemeente Heeze-Leende besloten een vergunning te verlenen voor het evenement Brabantsedag 2026. Het dossiernummer van dit besluit is 513920.

Het evenement wordt georganiseerd bij Tapperij de Zwaan, gelegen aan de Kapelstraat 23 in Heeze. Dit jaarlijkse evenement trekt bezoekers uit de hele regio en staat bekend om zijn kleurrijke optochten en festiviteiten.