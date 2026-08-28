Burendag Dilleveld: buurtfeest in Veghel krijgt groen licht

De burgemeester van Meierijstad heeft de melding voor het buurtfeest op Dilleveld in Veghel geaccepteerd. Het evenement vindt plaats op zaterdag 26 september 2026.

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Het buurtfeest op Dilleveld in Veghel, dat onderdeel is van Burendag, heeft toestemming gekregen van de gemeente Meierijstad. De burgemeester heeft op 26 augustus 2026 besloten om de melding voor het evenement goed te keuren.

Het feest wordt gehouden op zaterdag 26 september 2026 en is bedoeld om buurtgenoten samen te brengen. De aanvraag voor het evenement is geregistreerd onder zaaknummer MEV-2026-4097.