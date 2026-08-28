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Nieuw dak gepland aan Bakkerpad in Sint-Oedenrode

Vandaag om 10:20

Op Bakkerpad 17 in Sint-Oedenrode wil men een nieuw dak plaatsen. De gemeente Meierijstad heeft de aanvraag ontvangen en behandelt deze volgens de gebruikelijke procedure.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor het plaatsen van een nieuw dak aan Bakkerpad 17, Sint-Oedenrode, is op 26 augustus 2026 ingediend bij de gemeente Meierijstad. Het gaat om zaaknummer OW-2026-4089.

De gemeente beoordeelt de aanvraag binnen acht weken, een termijn die één keer met zes weken verlengd kan worden. Mochten er nog aanvullende gegevens nodig zijn, dan kan de beoordeling tijdelijk worden opgeschort.

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